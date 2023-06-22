В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Рогов: в Мелитополе прозвучала серия взрывов, предварительно, сработала система ПВО
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Предварительно, сработала система ПВО.
Серия взрывов прозвучала в Мелитополе. Предварительно, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщили власти Запорожской области.
Информацию об этом также подтвердили в администрации города. Дургих подробностей не приводится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались этой ночью атаковать своими беспилотными летательными аппаратами нефтепровод «Дружба» в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, система ПВО РФ сработала мощно.