Переносят не только паразитов: чем опасны найденные гигантские африканских улитки
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Карантин объявили в Южной Флориде из-за нашествия африканских улиток
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta; 5-tv.ru
Они заползают в жилые дома, прикрепляются к стенам и заборам.
В регионах Южной Флориды объявлен карантин из-за нашествия гигантских африканских улиток. С виду безобидные существа несут большую опасность — они являются переносчиком паразита, который вызывает у людей менингит.
На юге штата поймали уже две сотни таких склизких убийц. Они заползают в жилые дома, прикрепляются к стенам и заборам.
Из зараженных улитками регионов запретили вывозить землю и растения. Власти уже открыли специальные медицинские пункты, чтобы принимать пострадавших.