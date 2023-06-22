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Некоторые страны специально отвергают полезные инициативы по противодействию угрозам.

Президент России Владимир Путин призвал сохранить и укрепить механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия угрозам биологического характера. Об этом российский лидер написал в приветствии участникам и организаторам Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Он пояснил, что в первую очередь речь идет о Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются», — отметил Путин, добавив, что полезные инициативы в данном вопросе нередко встречают противодействие со стороны некоторых стран.

Кроме того, по словам российского лидера, важно наращивать коллективные условия в борьбе с эпидемиями. Так, специалисты из России готовы принимать участии в ликвидации вспышек опасных инфекций в разных точках мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики украинской армии осуществляют контрнаступление под действием биологических препаратов, которые Запад поставляет для испытаний в зону СВО.