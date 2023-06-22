Фото, видео: © РИА Новости / Павел Волков; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Подозреваемые планировали ликвидировать управленцев из Запорожской области.

В Мелитополе задержали диверсантов, причастных к покушениям на представителей госструктур. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России. Отмечалось, что речь идет о подозреваемых, которые планировали ликвидировать управленцев из Запорожской области.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области», — подчеркивалось в заявлении.

Известно, что подозреваемые планировали, в частности, подрыв железнодорожных путей.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Чонгарский мост.