Уже давно: жена Зеленского призналась, почему с ним не живет

Зеленская: муж ночует в офисе и мы видимся только за обедом

Фото: LAURENT GILLIERON / ТАСС

Елена Зеленская перестала скрывать истинное положение дел в семье.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская призналась, что живет отдельно от мужа. Об этом она рассказала в интервью журналу The Jerusalem Post.

По ее словам, такое решение они приняли по соображениям безопасности. Более того, сам Зеленский каждый день на работе и всегда ночует в офисе, а Елена возвращается к детям домой.

«Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом», — призналась жена президента.

Также она добавила, что ее супруг часто советуется с их девятилетним сыном о том, какую военную технику попросить на этот раз у Запада.

Кстати, Зеленская не редко говорит в интервью для СМИ такие вещи, которые потом плохо отражаются на репутации главы Украины. Собственно, в этом интервью она об этом упомянула и признала свои ошибки. Так, недавно она «подставила» его, снявшись в фотосессии для модного журнала Vogue.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как жена Зеленского совершила непростительную ошибку, подмочив его репутацию на Западе.