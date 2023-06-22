У Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

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Толчки почувствовали и жители соседних городов.

В 59 километрах от Севастополя произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Жители ощутили толчки в 05:42 по московскому времени. Очаг сейсмической активности был в 59 километрах от Севастополя и 51 километрах от Балаклавы на глубине порядка 10 километров.

Землетрясение ощутили на себе в Севастополе, Евпатории, на Южном берегу Крыма.

Похожие подземные толчки ощущали в апреле рядом с Курильскими островами. Там произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал, что на Камчатке произошло сильное землетрясение.