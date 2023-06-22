Хотят напугать: ВСУ взорвали мосты на границе между Херсоном и Крымом

Сальдо: преступный киевский режим атаковал Чонгарский мост на границе между Крымом и Херсонской областью

Фото: Telegram / SALDO_VGA

Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область просят выбирать маршрут через город Армянск.

Украинские боевики нанесли удар по двум гражданским объектам — мостам на границе между Крымом и Херсонской областью. Обошлось без пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщил на врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро», — заявил глава региона.

Предварительно, ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.

Он также пообещал, что движение по путепроводу постараются восстановить как можно быстрее, ведь Чонгарский мост — это важный объект для транспортной логистики сухопутного транспортного коридора.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отметил, что сообщение между Херсонской областью и полуостровом продолжает действовать. Для поездок гражданам советуют ехать через Армянск.

Ранее на 5-tv.ru рассказывал, что дрон ВСУ влетел в жилую квартиру в Донецке.