Израиль нанес удар по автомобилю с боевиками из Палестины

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Это привело к массовым стихийным шествиям с участием сотен вооруженных палестинцев.

Этой ночью резко обострилась ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Силы Израиля нанесли удар с воздуха по Западному берегу реки Иордан — целью был автомобиль, в котором, как сообщатся, находилась группа палестинских боевиков.

В результате атаки беспилотника были убиты три человека. Это привело к массовым стихийным шествиям с участием сотен вооруженных палестинцев.