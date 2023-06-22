На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО
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Корреспондент «Известий» Полторанин показал работу артиллерии в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Как только разведка обнаруживает активность врага, на него тут же обрушивают прицельные залпы.
В зоне спецоперации российские военные надежно охраняют занятые рубежи. На страже спокойствия — подразделения артиллерии.
Как только разведка обнаруживает активность врага, на него тут же обрушивают прицельные залпы. С расчетом, который прибыл на передовую из Петербурга и Ленобласти, встретился корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
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