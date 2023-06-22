На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО Сегодня, 12:43 12 12 Корреспондент «Известий» Полторанин показал работу артиллерии в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Как только разведка обнаруживает активность врага, на него тут же обрушивают прицельные залпы.