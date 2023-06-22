Смертельное ДТП в Дагестане: что известно к этому часу
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Фото, видео: Прокуратура Дагестана / ТАСС; 5-tv.ru
Восемь человек, включая детей, погибли, еще порядка 16 получили травмы и ранения различной степени тяжести.
Движение на автотрассе Кавказ восстановили после страшной аварии, которая унесла жизни восьмерых человек. В районе Дагестанского Хасавюрта стокнулись легковушка, грузовик и рейсовый автобус. В салоне находились 25 пассажиров, в том числе дети. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. С места трагедии — Мурад Магомедов.
Предполагаемый виновник ДТП в Дагестане попросил прощения у семей погибших