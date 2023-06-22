Российские пилоты громят боевиков: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 и многоцелевых истребителей Су-35с.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

В ходе проведения специальной военной операции экипажи штурмовиков Су-25 продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ. Все боевые вылеты проходят на предельно малой высоте.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись с малых высот. В результате уничтожены замаскированные укрепленные, полевые позиции и бронетехника ВСУ.

Также Минобороны РФ показало боевые вылеты самолетов Су-35с ВКС России. Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Полеты истребителей ВКС России выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ.