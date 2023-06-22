«Никто не запретит»: Волочкова раскрыла, зачем ей идти на выпускной дочери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Бывшая прима Большого театра до слез и нецензурной брани возмущена. Она винит отца Ариадны в творящейся несправедливости, но отступать не собирается.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что придет на выпускной своей дочери Ариадны в «Крокус Сити Холле», хоть там ее и не ждут. Как известно, на праздник приглашены отец девочки Игорь Вдовин и его нынешняя супруга Елена Николаева, а вот для родной матери в огромном зале места не нашлось. Кроме того, сама выпускница попросила родительницу остаться дома и не привлекать внимание к скандалу.

В лицее Ариадны звезде дали невнятное объяснение, мол, на мероприятии почетными гостями станут многодетные семьи, и свободных мест просто нет. Для мамы. Волочкова призналась, что очень страдает. Ведь ее не хотят впустить в зал, где она давала сольные концерты. На которые, к слову, в качестве жеста благотворительности регулярно приводила те же многодетные семьи.

«Я приду в „Крокус Сити“, мне никто не запретит этого сделать, но я в зрительный зал даже заходить не хочу. Они боялись, эта коалиция, эта семейка, Ариадна, моя дочь, даже сказала: „Мама, я не хочу, чтобы ты отнимала внимание от меня“. Мои золотые, отниму внимание, приду и отниму внимание. Своим присутствием. Потому что для начала нужно кем-то стать, чтобы было, от кого внимание отнимать», — заявила балерина.

По словам Волочковой, появление в «Крокусе» будет недолгим. Все, чего хочет горюющая знаменитость, — передать букет цветов своей наследнице и поздравить ее с праздником. О бывшем возлюбленном Игоре Вдовине артистка говорила с нескрываемой неприязнью. Она уверена, что испорченные отношения с Ариадной и несговорчивость администрации лицея — его рук дело. Ситуацию селебрити воспринимает как чистое предательство.

«Я приду просто, чтобы передать цветы моей дочери. Вы считаете, что это справедливо? Что в зале будет сидеть этот папашка, кичащийся, что у него дочь Ариадна Волочкова, со своей *****… Как это правильно назвать… Новоиспеченной женой», — жалуется артистка.

Анастасия Волочкова подчеркнула, что далеко не всегда Вдовин был внимательным отцом. Раньше он не только в школе, но и дома не навещал Ариадну. По словам балерины, девочка шесть лет ждала встречи с папой, но даже на праздники он не приходил. Вместо отца ее поздравлял певец Николай Басков. Привозил подарки и поддерживал мужским вниманием. А теперь маме нет места даже в зрительном зале.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова рассказала, с кем ей изменял Игорь Вдовин и как пытался разрушить ее репутацию.