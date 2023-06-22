Бойцы «Ахмата» приступили к охране границы РФ в Белгородской области

Фото: Река Александр / ТАСС

Военнослужащие заняли свои позиции и приступили к выполнению задач, они уже отразили несколько попыток прорыва диверсионных групп.

Российские бойцы из батальона «Запад-Ахмат» заняли свои позиции и огневые точки в Белгородской области и приступили к выполнению задач по охране государственной границы и пресекают попытки прорыва диверсионных групп в Белгородской области. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин побеседовал с заместителем командира роты с позывным «Десантник» и узнал, как его сослуживцы несут службу.

По словам журналиста, относительно спокойная на данный момент обстановка в районе позволяет военнослужащим тщательно подготовиться. «Десантник» в свою очередь отметил, что бойцы уже проделали большую работу, в том числе по усовершенствованию позиций и системы ориентиров.

«Как говорил командир подразделения, который здесь находится, уже неоднократно были вылазки, иначе их никак не назвать, противника, но успешно они были отражены. Определенная часть, по нашим данным аэроразведки, уничтоженные есть… Уже есть определенный результат», — сказал военный.

Как отметил исполняющий обязанности командира батальона «Запад-Ахмат» Рустам Агуев, глава Чечни Рамзан Кадыров поставил четкую задачу ликвидировать диверсантов и боевиков. Он также добавил, что в Белгородскую область прибыли самые лучшие бойцы «Ахмата». Они получают все необходимые разведданные и готовы к любым провокациям со стороны украинских националистов.

«Мы докажем всему миру, что Россия — сильная держава. Мы приехали защищать свою Родину, свою землю. Россия — наш дом. Мы — Дагестан, Ингушетия, Чечня — все братья. Поэтому Россия выиграет», — заявил Агуев.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся от киевского режима в 2014 году и встала на защиту регионов после очередного обострения — националисты возобновили артобстрелы по жилым районам, ситуация грозила гуманитарной катастрофой. Белгородская область с тех пор пережила не одну серию ударов со стороны Киева, которые приводили к человеческим жертвам.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин оценил успехи российской авиации в ходе спецоперации.