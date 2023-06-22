В Кронштадте стартовал Международный военно-морской салон

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Участники представили свои новейшие разработки для военного и гражданского судостроения.

О том, как оснащены наши подводные корабли и на какую работу способны — рассказывали сегодня в Кронштадте. Там стартовал известный на весь мир Международный военно-морской салон.

Две с половиной сотни участников, почти треть которых — это предприятия Петербурга — представили свои новейшие разработки для военного и гражданского судостроения.

Гости салона увидят умные торпеды и мины, новейшие средства борьбы с дронами и комплексы связи, а также сами корабли и беспилотные подводные аппараты.