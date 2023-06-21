Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный и его жена стали родителями

Фото: Telegram / nikitanagornyy

С днем рождения ребенка спортсмена поздравило много знаменитостей

Гимнаст и олимпийский чемпион Никита Нагорный и его жена Дарья стали родителями. Об этом сообщил спортсмен в своем личном блоге.

Подписчики и другие знаменитости не смогли пройти мимо такой радостной новости.

«Легенда», — написал экс-игрок медийного футбольного клуба 2Drots Александр Ярош.

«Поздравляю», — написал нападающий «Спартака» Александр Соболев.

«Наши поздравления! Ура! Еще один чемпион появился на свет!» — написал рэпер T-Killah.

«Никита, поздравляю вашу семью», — написал боец UFC Петр Ян.

Семью спортсмена также поздравили и другие звезды. Свои комментарии оставили президент медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков, блогер Михаил Литвин, фигуристка Евгения Медведева и еще множество знаменитостей.

К слову, супруга спортсмена — тоже гимнастка. Дарья Нагорная — чемпионка мира в упражнениях на брусьях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналистка Лаура Джугелия в свой день рождения третий раз стала мамой.