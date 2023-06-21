Мэр пятого округа Парижа сообщила о четырех пострадавших в результате взрыва

Фото, видео: Reuters / STEPHANIE LECOCQ; 5-tv.ru

По данным местных СМИ, число раненных может достигать 16 человек.

Мэр пятого округа Парижа Флоранс Берту подтвердила, что в результате взрыва в здании на улице Сен-Жак пострадали четыре человека. Об этом она сообщила в эфире телеканала BFMTV. Уточняется, что характер их травм серьезный.

По данным издания Le Figaro, ранения получили до 16 человек. При этом семеро из них в критическом состоянии.

Взрыв во французской столице прогремел днем 21 июня. Предварительной версией случившегося на улице Сен-Жак назвали утечку газа. Здание обрушилось полностью. Мощный «бум» выбыл окна расположенных рядом домов. Сообщалось, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Данных о погибших не поступало.

На месте работают сотрудники полиции, спасатели и пожарные, которые ликвидируют огонь. Мэр Парижа также выехал на место происшествия. Точные причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК возбудил дело после гибели людей на пороховом заводе под Тамбовом.