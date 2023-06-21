Здание полностью обрушилось при взрыве в Париже

Фото: REUTERS / Gonzalo Fuentes

На месте уже работают спасатели. Что с местными жителями?

Здание, в котором произошел взрыв, предварительно, газа, полностью обрушилось. Об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, по меньшей мере четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Paris: une très forte explosion et des immeubles incendiés dans le Vème arrondissement pic.twitter.com/XjF8pf63b9 — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2023

Сообщения о ЧП в пятом округе Парижа стали поступать к 18:00 по московскому времени. Сообщалось, что очевидцы видели черный дым и падающие обломки. На место сразу же прибыли спасатели, полиция приступила к эвакуации людей, находящихся у госпиталя Валь-де-Грас.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на место происшествия выехал мэр Парижа Анн Идальго.