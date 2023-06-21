Путин объявил благодарность хоккеисту Овечкину за трудовые успехи

Фото: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander

Государство оценило трудовые успехи и добросовестную работу спортсмена.

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность трехкратному чемпиону мира по хоккею капитану клуба НХЛ «Вашингтон» Александру Овечкину. Российский спортсмен был награжден за трудовые успехи, следует и текса документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента РФ Овечкину Александру Михайловичу», — написано в указе.

Главой государства была отмечена многолетняя добросовестная работа хоккеиста.

Овечкин был воспитан школой московского «Динамо». Сейчас он является советником гендиректора столичного хоккейного клуба.

37-летний спортсмен занимает второе место в рейтинге лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. На счету хоккеиста 822 заброшенные шайбы. Он уступает 72 шайбы Уэну Гретцки, который удерживает первое место.

В составе российской сборной Александр Овечкин трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.