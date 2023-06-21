Умер один из создателей первой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов

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Инженер-физик разрабатывал для нее заряд.

В Москве умер один из создателей первой в СССР двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов. Об этом сообщает ИА Регнум.

Его тело было найдено в квартире на Космодамианской набережной 17 июня. Рядом — прощальная записка.

Григорий Клинишов родился в 1930 году и принимал участие в создании двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. В частности, он разрабатывал для нее заряд.

Испытания этой бомбы проходили 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. Тогда в СССР впервые в мире испытали путем сброса водородную бомбу мощностью более 1 Мт. В результате испытаний были разрушены и повреждены строения в 59 населенных пунктах, десятки человек получили травмы. Многие погибли из-за обрушения потолков, среди них была даже трехлетняя девочка. Также в радиусе до 240 километров от эпицентра взрыва был отмечен повышенный уровень радиации.

К слову, в 2021 году умер советский и российский физик, выдающийся ученый и создатель основ современного российского ядерного оружия, академик РАН Юрий Трутнев. С 1999 года являлся первым заместителем научного руководителя Российского федерального ядерного центра. Ученый также был профессором кафедры теоретической физики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер режиссер клипов популярных артистов Кирилл Котельников.