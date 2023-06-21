Полный ребрендинг: бывшая российская «дочка» Volkswagen сменила название
Бывшая российская дочерняя компания Volkswagen сменила название на АГР
Фото: MARTIN DIVISEK / ТАСС
Нововведения коснутся фирменного корпоративного стиля компании.
Бывшая российская дочка Volkswagen «Фольксваген Груп Рус» сменила название на АГР (ООО «АГР» / AGR Automotive Group). Об этом сообщает пресс-служба компании.
«После переименования компания продолжит свою деятельность на российском рынке, а также проведет полномасштабный ребрендинг», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий.
До этого стало известно, что немецкий автоконцерн Volkswagen полностью продал все свои российские активы. В проданные активы входит автомобильный завод в Калуге. Все имущество компании в РФ перешло структуре автодилера «Авилон» — ООО «Арт-Финанс».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как крупный немецкий автоконцерн завершил сделку по продаже российских активов.