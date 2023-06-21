Курбан Омаров не смог удержать молодую невесту после переезда в Дубай

Невеста Курбана Омарова Валерия устроилась на работу после переезда в Дубай

Фото: Instagram* / zimamoscow

Бывший муж Ксении Бородиной сетует на то, что новая возлюбленная оставляет его одного на весь день.

Возлюбленная Курбана Омарова решилась на серьезные перемены и устроилась на работу. В своем личном блоге бывший муж Ксении Бородиной пожаловался на то, что спутница предпочла ему косметологию.

«Она покинула своего верного и любящего ее мужчину на целый день. Косметология для нее — как коту сметана», — написал Омаров.

Валерия решила поработать в местном салоне красоты косметологом. Еще недавно возлюбленные переехали в Дубай и жили припеваючи: Омаров занимался бизнесом, а 23-летняя Валерия ждала его дома и варила борщи.

Любопытные подписчики после новости о работе стали подозревать, что у пары финансовые трудности. В прошлых отношениях Омаров не был главным добытчиком в семье, и Бородиной приходилось брать все в свои руки.

Со звездой «Дома-2» бизнесмен расстался два года назад после шести лет брака. Сейчас их связывает дочь Теона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Омаров похвастался способностями новой возлюбленной.

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