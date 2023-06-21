Один в один: Бурак Озчивит опубликовал семейное фото с отцом и старшим сыном

Фото: Instagram* / burakozcivit

В честь праздника турецкий актер выложил трогательный снимок.

В Турции 18 июня отмечали День отца — многие местные звезды тогда поздравили родителей с этим праздником. Актер Бурак Озчивит не смог пройти мимо и опубликовал в честь этого фотографию в личном блоге.

На снимке представлены артист, его отец Бюлент и старший сын Каран. Посмотреть на фотографию можно в материале издания KP.RU.

Instagram* / burakozcivit

При этом оказалось, что кадр сделан не в праздник, а несколькими сутками ранее — в день рождения сына звезды. Но Озчивит решил опубликовать фотографию лишь спустя некоторое время.

Фанаты актера отметили, что на этом снимке он выглядит очень счастливым. Но это не все, что заметили поклонники: они обратили внимание, что все члены семьи очень похожи друг на друга.

Особенное сходство фанаты углядели между внуком и дедушкой. Также они подчеркнули, что на этом семейном снимке видно, насколько теплые отношения у актера с отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит новорожденный сын Озчивита.

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