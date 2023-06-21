«Важнейшая задача»: Россия продолжит развитие ядерной триады

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

В строгом соответствии с планами пополняются арсеналы авиационной и морской составляющих стратегических ядерных сил.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит развитие ядерной триады. Об этом он рассказал в рамках своего выступления на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

По словам главы государства, вооружение ядерной триадой гарантирует безопасность и стабильность, поддерживает стратегическое сдерживание и глобальный баланс сил.

«Важнейшая задача здесь — развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России», — прокомментировал он.

Путин отметил, что около половины российских ракетных войск стратегического назначения имеют в своем арсенале передовые ракетные комплекты «Ярс». Кроме того, части и подразделения перевооружают новыми системами «Авангард», обладающими гиперзвуковой боевой частью и предназначенными для преодоления противоракетной обороны противника.

Путин также подчеркнул, что уже в ближайшее время на боевое дежурство российских сил поступят пусковые установки комплекса «Сармат» с современной тяжелой баллистической ракетой. Глава государства добавил, что пополнение стратегических ядерных сил происходит по строгому плану.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сообщил о потерях западной техники на Украине.