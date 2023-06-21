Страны ЕС согласовали 11-й пакет санкций против РФ

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Какие меры включает новый пакет?

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское председательство в Совете ЕС.

«Сегодня постпреды ЕС достигли согласия по 11-му пакету санкций против России», — говорится в сообщении.

В частности, новый пакет включает меры, направленные на борьбу с обходом санкций, а также включение в санкционные списки новых физлиц.

Страны Евросоюза не перестают вводить антироссийские санкции. Однако все ограничения работают против них самих же.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как послы ЕС не смогли согласовать 11-й пакет санкций против РФ.