Путин поручил принять закон об ответственности за утилизацию упаковки

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В России стартовала реформа отрасли обращения с отходами 1 января 2019 года.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять закон о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, сделать это необходимо в период весенней сессии 2023 года.

До этого об этом попросила Путина вице-премьер Виктория Абрамченко.

В России стартовала реформа отрасли обращения с отходами 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России хотят запретить импорт товаров из пластика.