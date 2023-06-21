Ее смерть была адской: СК раскрыл убийство 20-летней давности в Москве

СК раскрыл убийство 40-летней женщины, совершенное более 20 лет назад на востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Преступника удалось изобличить благодаря молекулярно-генетической экспертизе.

Убийство женщины, совершенное 20 лет назад на востоке Москвы, раскрыли сотрудники столичного управления Следственного комитета РФ.

Как сообщают в ведомстве, в октябре 2002 года на территории Ивановского лесопарка в Москве было найдено тело 40-летней женщины со следами избиения, изнасилования и множественными колото-резаными ранами, ставшими причиной смерти.

Преступление удалось раскрыть благодаря молекулярно-генетической экспертизе. Она выявила генетические признаки, которые при проверке по базе данных совпали с признаками, ранее поставленными на учет в связи с расследованием другого убийства, совершенного в 2003 году.

Тело убитой в 2002 году в Ивановском лесопарке женщины. Следственный комитет РФ

Подозреваемым оказался мужчина 1965 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за убийство несовершеннолетней и покушение на изнасилование. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возобновил расследование по делу отсидевшего 18 лет за серию убийств мужчины.