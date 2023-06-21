Зеленский назвал пять направлений для создания «основы для мира»

Зеленский: основы для мира — это демократия, единство, стабильность, безопасность и рост

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

По его словам, конфликт демонстрирует НАТО моральную силу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил пять направлений, которые позволят создать «основы для мира».

«Первое — потенциал единства, второе — потенциал стабильности, третье — потенциал роста, четвертое — потенциал безопасности. И пятое, очень важное, — потенциал демократии», — сказал он на видеоконференции.

Также он добавил, что конфликт на Украине сплотил Евросоюз и демонстрирует НАТО свою моральную силу. Более того, по мнению Зеленского, у Североатлантического альянса нет лидерства в мире без членства Украины.

На днях тема членства Киева в Альянсе вызвала серьезный спор между экс-министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Об этом рассказала сама Кнайсль в рамках Петербургского экономического форума.

По ее мнению, вступление Украины в военный блок не остановит конфликт. А также она напомнила, что еще в 2008 году США и другие члены НАТО, включая Великобританию и Нидерланды, говорили о предоставлении Украине членства в Альянсе, оно было заморожено ФРГ и Францией из-за риска изменения баланса сил.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ.