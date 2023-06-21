«Чтобы гулять с детьми»: адвокат Блиновской намерена обжаловать решение суда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Прокуратура Москвы; 5-tv.ru

Сторона защиты, в частности, хочет снять с «королевы марафонов» запрет на прогулки с детьми.

Адвокат блогера Елены Блиновской намерена обжаловать решение суда. Эксклюзивная информация об этом появилась в распоряжении 5-tv.ru.

«Мы хотим, чтобы человеку разрешили гулять с детьми. Сейчас ей не разрешено», — сказала правозащитник.

Срок нахождения «королевы марафонов» под домашним арестом продлили на месяц — до 26 июля. Помимо этого, суд оставил все ранее введенные ограничения без изменений.

Например, блогеру запрещено покидать дом, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать письма и посылки, выходить в интернет и пользоваться телефоном. При этом защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

«Прошу разрешить мне ходить с детьми на детскую площадку, гулять с собаками, раз в неделю ездить в Москву для решения вопросов о погашении задолженности и посещения врача, два раза в неделю посещать магазин для покупки товаров», — заявляла Блиновская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Блиновская разрыдалась на очередном заседании по делу о неуплате налогов.