Сооснователь букмекерской конторы Сергей Каршков умер во время МРТ в Швейцарии

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Бизнесмен крайне внимательно подходил к своему здоровью. Это и сыграло с ним злую шутку.

Один из основателей букмекерской конторы 1xBet* бизнесмен Сергей Каршков скончался на 43-м году жизни в больнице в Швейцарии. Об этом сообщил его приятель, мультипликатор и сценарист Павел Мунтян** в своем личном блоге.

«Я не могу поверить… У меня ком в горле стоит. Этого просто не может быть! Как так?» — поделится переживаниями Мунтян.

Сценарист отметил, что Каршков всегда был спортивным и сильным человеком. Говоря о его физических способностях, Мунтян даже назвал его «быком». К сожалению, беда поджидала там, где не ждали.

По словам друга покойного, тот отправился в Швейцарию на полное обследование организма. Сергей готовился к МРТ. Врачи ввели ему контрастную жидкость, но, как оказалось, у бизнесмена была аллергия на препарат. По словам Мунтяна, Каршков впал в кому, а после умер.

Примечательно, что бизнесмена разыскивали на территории РФ с 2019 года. В 2007 году Каршков стал основателем незаконной организации. По оценкам следствия, основатели конторы могли заработать около 63 миллиардов рублей. К ответственности они привлечены не были, так как успели сбежать из страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер бывший глава МВД социалистической Чехословакии Вратислав Вайнар. В отношении 92-летнего политика продолжалось судопроизводство по делу о расправах над людьми.

* — запрещена на территории РФ

** — признан иноагентом в РФ