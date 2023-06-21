Путин заявил о планах форсировать производство беспилотников в РФ

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Президент отметил важность оснащения российской армии всем необходимым.

Президент России Владимир Путин заявил о планах по форсированию массового производства беспилотников в России. На встрече с выпускниками высших военных учебных заведений он отметил, что важно обеспечить техникой все подразделения и батальоны.

«Продолжится совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка войсках беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях», — заявил Путин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, наследники героев Великой Отечественной войны (ВОВ) стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.