Bloomberg: ЕС рассматривает временное использование замороженных активов РФ

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Европейские чиновники не нашли законных оснований для изъятия активов Центробанка.

Власти Евросоюза не собираются конфисковывать замороженные активы России, однако рассматривают временное использование российских 219 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным ресурса, европейские чиновники осознали, что не могут законно изъять все замороженные активы Москвы — для этого нет юридических оснований. Поэтому они нашли более легальный, по их мнению, выход из ситуации — использование замороженных средств, размер которых оценивается в более чем 219 миллиардов долларов, для восстановления украинской экономики, инфраструктуры и других важных сфер.

На данном этапе Евросоюз занимается разработкой плана. Уточняется, что после документ будет направлен на согласование лидерам европейских стран. Ожидается, что в срок к следующей встрече блока в Бельгии, которая запланирована на следующую неделю, решение будет полностью доработано.

Ранее 5-tv.ru писал, что европейский ЦБ тайно объяснил ЕС, почему нельзя трогать замороженные активы России.