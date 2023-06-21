ВС РФ нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Каких успехов достигла наша армия в зоне спецоперации за сутки?

В районе Времевского выступа российская авиация нанесла удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удары нанесены у населенных пунктов Новодонецкое, Сторожеове и Левадное.

«В результате огневого поражения уничтожены: один танк, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины», — добавил Конашенков.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим понес тяжелые потери личного состава ВСУ в рамках провального контрнаступления.