Песков раскрыл подробности диалога РФ и Бразилии по Украине

Песков: в диалоге России и Бразилии по Украине пока нет конкретных наработок

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По данным СМИ, бразильский лидер направил своего посланника в Москву и Киев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия совместно с Бразилией ведет диалог с целью поиска путей урегулирования конфликта на Украине, однако на данном этапе конкретных результатов добиться еще не удалось. Об этом официальный представитель Кремля сообщил во время общения с журналистами.

«Действительно, поддерживается диалог с бразильской стороной», — прокомментировал он.

Песков добавил, что пока сторонам не удалось прийти к конкретным наработкам. Кроме того, огорчение вызывает тот факт, что не представляется возможным реализовать замыслы бразильской стороны.

Ранее в СМИ появились сообщения, что глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к поиску мирных путей выхода из украинского кризиса, а также направил посланника в Киев и Москву.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы противостоять НАТО, если Альянс захочет вступить в открытую конфронтацию.