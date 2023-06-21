Танцевать у костров: какие приметы существуют в день летнего солнцестояния

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С древних времен это астрономическое событие было связано со множеством суеверий и обычаев.

Сегодня день летнего солнцестояния: в 17:57 по московскому времени Солнце достигнет наивысшей точки в зените. В Северном полушарии 21 июня — самый длинный день и самая короткая ночь.

С древних времен это астрономическое событие было связано со множеством суеверий и обычаев. Согласно приметам, солнечная погода в этот день — к хорошему урожаю, обильная роса — к грибной осени.

Девушкам, желающим выйти замуж, древние советуют протанцевать всю ночь у девяти костров. Ну, а парень, который сегодня — намеренно или случайно — обольет девушку водой — непременно на ней женится.