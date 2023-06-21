Список мер обширный: в России ужесточат контроль за оборотом сидра и пива

В России предложили ужесточить контроль за оборотом сидра и пива

Фото, видео: УМВД России по Ульяновской области / ТАСС; 5-tv.ru

Инициатива парламентариев — ответ на массовое отравление сидром в ряде регионов.

В России ужесточат контроль за оборотом сидра и пива. Свои рекомендации на эту тему подготовил и направил в Минфин комитет Госдумы по экономической политике.

Список мер довольно обширный: так, депутаты предлагают ввести минимальные розничные цены (МРЦ), ниже которых опускаться будет запрещено. Кроме того, в документе говорится о необходимости реестра дистрибуторов, и об усилении контроля за продажей напитков на розлив — вплоть до полного запрета.

Инициатива парламентариев — ответ на массовое отравление сидром в России. С начала июня суррогатным алкоголем отравилось 106 человек, 36 скончались.