Акция «Свеча памяти» стартовала в РФ в преддверии годовщины начала ВОВ

Фото, видео: 5-tv.ru

Впервые памятная акция проходит в новых российских регионах.

Сегодня в России и других странах стартовала акция «Свеча памяти», приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. В полдень в Елоховском Богоявленском соборе в Москве началось поминальное богослужение.

В храме зажгли свечи от имени всех бывших республик Советского Союза, а также городов-героев и городов воинской славы России. Из собора участники акции отправятся в соборную мечеть Москвы и в мемориальную синагогу, а затем в Парк Победы и на Поклонную гору.

Впервые акция «Свеча памяти» проходит в новых российских регионах — в Запорожской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской республиках. Также любой желающий способен принять участие в акции — в интернете можно зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф.