Дети в российских школах начнут изучать минно-взрывные травмы

Фальковская: в России готовится программа обучения детей по минно-взрывным травмам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Для каких целей ребята будут изучать это в образовательных учреждениях?

В российских школах возможно введение уроков просвещения по минно-взрывным травмам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ларисы Фальковской.

По ее словам, Минобороны РФ совместно с Фондом защиты детей разрабатывают сейчас такую программу.

«У нас уже есть предложения, в том числе план мероприятий», — сказала Фальковская.

Также она добавила, что риски таких проблем ожидаются после освобождения территорий в рамках специальной военной операции России на Украине.

Более того, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) уже готовит программу по комплексной психолого-педагогической реабилитации детей — свидетелей военных действий. По мнению Фальковской, это касается и детей из новых субъектов РФ.

В российских школах теперь единая образовательная программа. Сейчас подростки изучают строевую подготовку, воинское приветствие и учителя рассказывают им о правилах обращения с автоматом Калашникова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минпросвещения утвердило изменения в системе образования в России.