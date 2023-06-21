Пошло не по плану: на Западе констатировали провал контрнаступления ВСУ

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Продолжит ли Запад спонсировать киевский режим?

На Западе уже не скрывают: разрекламированное контрнаступление Киева явно пошло не по плану. Российские силы не пропускают ударов: они успели возвести крепкие линии обороны и хорошо вооружены.

Американские аналитики, не стесняясь, называют попытки выходов боевиков со своих позиций самоубийственными для ВСУ. Продолжит ли Запад спонсировать киевский режим — выяснял корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.