Пошло не по плану: на Западе констатировали провал контрнаступления ВСУ
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Корреспондент «Известий» Зименкин показал кадры неудавшегося наступления ВСУ
Фото, видео: Вадим Савицкий / ТАСС; 5-tv.ru
Продолжит ли Запад спонсировать киевский режим?
На Западе уже не скрывают: разрекламированное контрнаступление Киева явно пошло не по плану. Российские силы не пропускают ударов: они успели возвести крепкие линии обороны и хорошо вооружены.
Американские аналитики, не стесняясь, называют попытки выходов боевиков со своих позиций самоубийственными для ВСУ. Продолжит ли Запад спонсировать киевский режим — выяснял корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.
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