В Анапе восьмилетнего мальчика госпитализировали после столкновения с лошадью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Rezvantsev; 5-tv.ru

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

В Анапе лошадь снесла восьмилетнего ребенка с ног прямо на дороге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Это произошло на Пионерском проспекте в районе «Мореотель».

На записи с уличных камер видеонаблюдения видно, как мальчик в сопровождении взрослых идет вдоль улицы, в какой-то момент он тянется за упавшим мячом и в него в ту же секунду на огромной скорости врезается лошадь, отбрасывая его в сторону.

Сейчас ребенок госпитализирован с травмой головы и переломом носа.

Что случилось с лошадью, пока не известно, но ее хозяин уже найден и проводятся работы по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как руку ребенка в московском метро зажевал интроскоп. Все случилось за считанные секунды — рука ребенка попала в ход подвижной ленты. На крики мальчика и матери сразу прибежал сотрудник столичного метрополитена.