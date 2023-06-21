Экс-министр безопасности ДНР объяснил, почему наступление ВСУ на юге терпит крах

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Украинские боевики за две недели не смогли прорвать даже первую линию обороны российских войск.

Наступление украинской армии на запорожском направлении сдерживают сильные линии российской обороны. Их всего три, причем до основной линии украинская армия ни на одном участке фронта до сих пор не смогла дойти. На это в комментарии URA.RU обратил внимание экс-министр госбезопасности Донецкой народной республики, Герой ДНР Андрей Пинчук.

«Основная наша линия обороны — так называемая „линия Суровикина“. До нее еще бои не дошли, поэтому все действия расположены на первой, второй линии, не на третьей. Так что с точки зрения замысла Генштаба РФ фронт держится. Держится успешно», — подчеркнул он.

По мнению Пинчука, оперативно-стратегический замысел командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении сводится к разрезанию российских позиций по направлению Токмак — Мелитополь — Энергодар вместе с прилегающими районами и населенными пунктами.

Однако все поселения, которые ВСУ удалось взять на сегодня, расположены в зоне дальних боевых действий и не имеют большого значения, подчеркнул Пинчук. Он отметил, что в критическое состояние фронт может прийти только в том случае, если боевые действия начнутся непосредственно на «линии Суровикина».

Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что контрнаступление ВСУ может завершиться уже через три недели. По его словам, потери украинской армии настолько велики, что на дальнейшее продолжение боевых действий ресурсов у Киева просто нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в минобороны Украины признали «неожиданные» сложности при контрнаступлении.