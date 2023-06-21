«Подарки» от немцев: зачем ВСУ кремируют павших на поле боя солдат?

Фото: Reuters / UKRAINIAN ARMED FORCES PRESS SER

Мобильные крематории украинской армии любезно подарила Германия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) придумали способ скрывать реальное количество потерь. Военный политолог и подполковник запаса МВД Олег Иванников в беседе с URA.RU рассказал, что украинские боевики просто сжигают своих павших товарищей.

Так, у ВСУ есть примерно 20 переносных крематориев, с помощью которых они избавляются от тел. Сооружения им доставили прямиков из Германии.

«Для утилизации и кремирования солдат ВСУ, погибших в ходе военных действий, из Германии было специально доставлено порядка 20 переносных крематориев», — рассказал Иванников.

Таким образом ВСУ не только скрывают истинное количество потерь, но и пытаются избежать развития эпидемии, которая началась во многих подразделениях из-за потепления.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

9 июня президент России Владимир Путин объявил о начале контрнаступления ВСУ. До этого данную информацию российские власти и военнослужащие не подтверждали, несмотря на громкие заявления Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские медики тайно вырезают органы из тел погибших солдат ВСУ.