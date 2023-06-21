Завербованных жителей Запорожской области задержали за подготовку теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

Агенты украинских спецслужб должны были ликвидировать представителей региональной власти, сообщили в ФСБ России.

В Запорожской области задержана группа агентов, подозреваемых в подготовке терактов. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

Из официального сообщения следует, что несколько жителей Мелитополя могли работать на спецслужбы Украины. Оттуда подозреваемые получили задания по подготовке к терактам в регионе, в частности в отношении представителей власти.

В ведомстве уточнили, что задержанных завербовало ГУ разведки Минобороны Украины, чтобы через них совершать в Мелитополе и на территории всей Запорожской области диверсии.

Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области местных жителей, которые также работали на украинские спецслужбы и готовили теракты против руководителей региональной власти. Для этого завербованным передали взрывчатку и дали инструкции для создания бомбы. С ее помощью предполагалось взорвать автомобиль представителя военно-гражданской администрации Запорожской области.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном приобретении, передаче и хранении взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса подозреваемых в покушении на руководство Запорожский области.