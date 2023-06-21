«Элемент непредсказуемости»: Песков про слова Байдена о Си Цзиньпине
Магдалина Нуар 58 0
Песков: высказывания Байдена в адрес Си Цзиньпина говорят о большом элементе непредсказуемости
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kyle Mazza; 5-tv.ru
В Кремле считают, что это весьма противоречивые заявления.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпиня, в которых вторйо назван «диктатором».
По его словам, это очень противоречивые проявления внешней политики США, которые говорят о большом «элементе непредсказуемости». Однако, по словам представителя Кремля, это их дело.
«У нас есть свои очень плохие отношения с США и очень хорошие с КНР», — заявил Песков.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине.