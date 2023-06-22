Полина Максимова взяла в заложники Романа Маякина в комедии «Мальдивы подождут»

Фото, видео: © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru

Стоит ли спасать отношения, претерпевающие кризис, или правильнее покинуть судно, которое идет ко дну?

В столичном киноконцертном зале «Октябрь» состоялась закрытая премьера комедии «Мальдивы подождут» режиссера Анарио Мамедова. Главные роли исполнили Полина Максимова, Роман Маякин, Роман Курцын, Яна Кошкина и другие.

По сюжету молодая и успешная семейная пара — Ева (Полина Максимова) и Денис (Роман Маякин) — претерпевают кризис в отношениях. Ева настолько увлечена собственной карьерой, что даже не замечает, как у ее мужа появляется любовница на стороне (Яна Кошкина). Когда тайное становится явным, она решает вернуть былую любовь и взять своего супруга в заложники, чтобы разобраться со всеми обидами и недоговоренностями.

Полина Максимова стала звездой ковровой дорожки, появившись на публике в малиновом платье с длинным шлейфом и манящим разрезом от бедра. Сама актриса призналась, что она, в отличие от своей героини, не сталкивалась с кризисами.

«У меня либо пан, либо пропал. Я как салют живу», — посмеялась Максимова.

Роман Курцын, исполнивший одну из центровых ролей, назвал своего персонажа придуманным, с которым у него мало чего общего.

«Это цирковой гимнаст. Парень, который всю жизнь проработал в цирке, стал вдруг неожиданно вором по принуждению и попал в такой треугольник любовный, из которого пришлось ему выбираться и выполнять задачу, которая перед ним поставлена. И вдруг неожиданно влюбляется в одну из героинь. А как будет дальше, вы увидите, когда кино посмотрите», — приоткрыл завесу тайны актер.

А чтобы преодолеть кризис в отношениях, по мнению Курцына, важно любить своего партнера. Похожего мнения придерживается и солистка группы «Тутси» Ирина Ортман. Как считает певица, если чувства живы, необходимо прикладывать максимум усилий, чтобы вылечить любовь, которая «немножечко заболела».

«Мне кажется, здесь не должно быть никаких градаций — девушка или парень. В любви как все возрасты покорны, так и неважен пол. Если человек любит, то он должен бороться за свое счастье, независимо от того женщина ты или мужчина. <…> Опять-таки если ты чувствуешь, что человеку это надо. Не быть ни в коем случае обузой и не быть навязчивой липучкой», — убеждена Ортман.

Певец IVAN уверен, что в отношениях очень важно разговаривать. Такое простое, на первый взгляд правило, однако далеко не все люди его соблюдают.

«Если тебя что-то волнует или ты из-за чего-то переживаешь, найди силы в себе и время сказать это партнеру. <…> Конструктивный диалог поможет преодолеть любые трудности», — убежден артист.

А актриса Алена Чехова считает, что женщине не стоит бежать за мужчиной, который покинул ее.

«Уходя уходи. <…> У каждого человека в первую очередь должно быть самоуважение. Человек должен уважать сам себя. И когда человек начинает бегать за другим, это, наверное, отсутствие уважения к самому себе, и я бы, наверное, не стала так делать», — поделилась своим мнением Чехова.

Несмотря на глубину ситуации, затронутую в фильме, романтическая комедия подарит зрителям море улыбок и смеха.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошла премьера кинокомедии «Я хочу! Я буду!».