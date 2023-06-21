Пушилин рассказал, почему украинские боевики все чаще сдаются в плен
Пушилин заявил о кратном увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ
Фото: Reuters / UKRAINIAN ARMED FORCES PRESS SER
По его словам, мифы о плохом отношении к пленным начинает развенчиваться.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще сдаются в плен российским силам из-за того, что до них доходит информация о гуманном отношении к пленным. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.
По его словам, в предыдущие разы мозги боевиков ВСУ были настолько промыты, что перед сдачей в плен они прощались с жизнью.
«Все больше случаев, когда доходит туда информация, что оказывается медицинская помощь, соблюдается человеческое — я не говорю о конвенциях — просто человеческое отношение и прочее», — говорит Пушилин.
Также он добавил, что миф о плохом отношении все чаще стали развенчиваться и, соответственно, количество пленных увеличилось.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пленный украинский боевик предрек ВСУ моральный кризис.