Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для помощи Украине

При перерасчете помощи Украине Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для Киева

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Деньги нашлись за счет переоценки ранее переданной помощи.

Пентагон обнаружил в своих запасах еще более шести миллиардов долларов, которые сможет потратить на помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Сабрины Сингх.

По ее словам, деньги нашлись за счет переоценки ранее переданной помощи.

«В ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий по поставкам для Украины мы обнаружили несоответствия в оценке снаряжения», — сказала Сингх.

Также она добавила, что в данном случае речь идет о случаях, когда имела место переоценка стоимости оборудования из американского запаса для Украины.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что запасы Альянса опустошены. По его словам, необходимо восстановить поступления в арсеналы стран военной организации в кратчайшие сроки, так как НАТО в обозримом будущем может понадобится мощная промышленность.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Боррель заявил о нехватке в ЕС материалов для производства боеприпасов.