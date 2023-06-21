В ЦБ обеспокоены слишком «накаченной» льготными программами ипотекой

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Государству важно не перегружать население непосильной долговой нагрузкой, которая приведет к неконтролируемому росту цен на жилье.

Центральный Банк РФ беспокоит ипотека, которую слишком сильно «накачивают» льготными и псевдольготными программами. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила во время своего выступления в Совете Федерации.

«Нас беспокоит ипотека, которую слишком накачали льготные и псевдольготные программы», — заявила она.

По словам председателя ЦБ, процессы, происходящие на рынке ипотеки в России, могут привести к внутреннему дисбалансу. В этой связи регулятор принимает соответствующие меры для стабилизации ситуации и исключения угроз.

Набиуллина подчеркнула, что сегодня Центральный Банк уже начал ограничивать выдачу ипотек с низким первоначальным взносом. Как она отметила, это позволит сбалансировать рост ипотеки и цен на жилье, не перегружая людей непосильными долговыми обязательствами.

Ранее 5-писал, что в России зафиксировали быстрый рост ипотеки.