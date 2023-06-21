«Провокация»: МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

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Такие заявления, считают в Китае, являются посягательством на политическое достоинство страны.

В Китае выразили решительный протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что высказывания американской стороны абсурдны, противоречат фактам и серьезно нарушают дипломатический этикет, передает РИА Новости.

До этого глава США Джо Байден заявил, что Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», так как это «большой конфуз для диктаторов».

Примечательно, что его слова прозвучали менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Уточнялось, что стороны наконец-то смогли достигнуть прогресса в некоторых вопросах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Байден после визита Блинкена в Пекин назвал Си Цзиньпина диктатором.