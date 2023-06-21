«С разных сторон»: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении

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Подразделениям российской армии удалось занять немаловажную позицию в ДНР.

Врио ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ полностью зачистили укрепрайон «Зверинец» от украинских нацистов и взяли его под свой контроль. Об этом он рассказал в эфире одного из федеральных каналов.

По словам Пушилина, успешного освобождения «Зверинца» удалось добиться благодаря слаженной работе подразделений ВС РФ, среди которых, как он отметил, были военные из Чечни и других регионов.

«С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас <…> он контролируется нашими подразделениями», — прокомментировал врио главы республики.

Марьинка располагается недалеко от Донецка. Город является стратегически важным узлом на пути российской армии, преодоление которого приблизит ВС РФ к окружению Авдеевки и позволит остановить обстрелы Петровского района в ДНР со стороны ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные отразили десять атак ВСУ за сутки в населенных пунктах ДНР.