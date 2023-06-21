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Мероприятие пройдет в период с 21 по 30 июня 2023 года.

В Белоруссии начинается мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

«В период с 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области проводится мобилизационное учение», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что основная цель данных учений — понять степень готовности местных исполнительных и государственных органов, военных комиссариатов и организаций выполнять задачи по предназначению. Более того, такие учения запланировано проводить каждый год.

В ходе самих мероприятий есть планы по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов.

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